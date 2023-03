Juve, Briatore: «Sudditanza? Ci hanno tolto 15 punti»

Le parole di Flavio Briatore sulle polemiche nel post partita di Inter-Juve: «Gli errori ci sono stati sia contro l’Inter come anche contro di noi»

Ai microfoni di Radio Gr Parlamento, l’imprenditore e tifoso bianconero Flavio Briatore ha parlato delle polemiche che ci sono state ieri sera durante Inter-Juve: in particolar modo sui tocchi di mano di Rabiot e Vlahovic.

LE PAROLE – «Sudditanza verso la Juve? Ci hanno tolto 15 punti, quindi non mi sembra così efficace. Il fallo di mano c’era, ma la decisione spettava all’arbitro. Lo hanno visto tutti ed è impossibile che non l’ha visto il Var. Ma gli errori ci sono stati sia contro l’Inter come anche contro di noi. L’Inter ha avuto poi tutto il tempo per recuperare, ma ieri hanno giocato male e la Juve ha giocato meglio e meritava di vincere».

