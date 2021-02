La Juventus torna in campo per preparare la sfida al Porto. Novità dall’allenamento su Dybala e Ramsey per Pirlo

Prosegue la preparazione della Juve di Pirlo in vista del ritorno della Champions League e dell’andata degli ottavi di finale contro il Porto in programma mercoledì, che non vedrà Cuadrado protagonista.

Novità dalla Continassa anche su Dybala e Ramsey. Come comunicato dalla Juventus nel consueto report dell’allenamento, i due «si sono allenati parzialmente in gruppo».