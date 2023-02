Juve, Christillin: «Io contro la Superlega, sulla penalizzazione…»

Le parole di Evelina Christillin, membro Uefa e tifosa della Juventus, sulla situazione dei bianconeri. I dettagli

Evelina Christillin ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’attuale situazione della Juventus.

PAROLE – «Da tifosa mi auguro che il ricorso per la penalizzazione possa essere accettato, ma non mi permetto di entrare nel merito della sentenza. Ho sempre appoggiato l’Uefa nella battaglia contro la Superlega, penso che l’intervista di Andrea, che non ha più un ruolo ufficiale nella Juve, sia stata fatta a titolo personale, ribadendo tesi che ha sempre sostenuto».