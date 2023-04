Juve-Del Piero, possibile ritorno? Le ultime

Alex Del Piero era allo Stadium per assistere alla partita tra Juve e Verona, i tifosi sognano un suo ritorno in società

Alex Del Piero era allo Stadium per assistere alla partita tra Juve e Verona, i tifosi sognano un suo ritorno in società.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento non ci sarebbero concrete possibilità di un suo ritorno con un ruolo dirigenziale. Prima la scelta del Ds poi magari in futuro potrebbe esserci spazio anche per Alex in bianconero…