Juve Genoa, i convocati di Ballardini: out Czyborra e Strootman

Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Juve; tre assenze nel Genoa

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Juve. Sono tre gli assenti nella squadra rossoblu: Luca Pellegrini, ormai lontano dal campo da diverse settimane, non sarà della sua gara da ex.

Mancheranno domani anche Czyborra, in evidenza in Coppa Italia con il gol a Buffon e Strootman, squalificato per la sfida dello Stadium. Ecco l’elenco.