Juve, Huijsen: «Il futuro? Sto molto bene qui»

Le parole di Dean Huijsen, il difensore olandese della Juventus Next Gen, pronto a fare il grande salto in prima squadra

Dean Huijsen, difensore della Juventus Next Gen ha rilasciato una lunga intervista a Voetbalzone. Di seguito le parole dell’olandese.

PRIMI PASSI ALLA JUVE – «All’inizio è stato difficile. I miei genitori ed io abbiamo poi vissuto in un hotel per sei settimane perché non riuscivamo a trovare una casa o un appartamento. Gli allenamenti sono stati anche molto più duri di quelli a cui ero abituato e quando sono arrivato in Italia non stavo bene. Non è stato un buon inizio. Ma dopo due mesi mi sono e poi mi è piaciuto molto. A poco a poco è migliorato anche l’italiano, il che mi ha reso più facile comunicare. Spagnolo e italiano sono un po’ simili e anche la cultura è simile. Questo mi ha aiutato molto ad adattarmi. Adesso parlo un italiano fluente».

CASO JUVE – «Come giocatori, non ne parliamo affatto tra di noi. Anche per me non credo cambi nulla. Nemmeno se il club retrocedesse in Serie B per una possibile sanzione. Supponiamo che accada davvero, allora potrebbe essere l’occasione perfetta per me per entrare nella squadra e poi giocare di nuovo in Serie A con la Juventus l’anno successivo. Inoltre, in realtà sto molto bene qui. Penso quindi che non abbia senso cambiare squadra. Hanno un piano chiaro con me per quanto riguarda il passaggio alla prima squadra».

FUTURO – «L’intenzione è che io trovi il mio posto nella prima squadra la prossima stagione, o che venga affittato a un club di Serie A o B per fare minuti».

