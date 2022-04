Inter, Inzaghi si gioca il futuro contro la Juve

Juve Inter non è solo il derby d’Italia, in palio c’è molto di più: la stagione passa dall’Allianz Stadium e anche il futuro di Inzaghi

Il tecnico dei nerazzurri deve ritrovare la vittoria e in trasferta sarebbe prestigiosa contro i bianconeri per rimettere serenità e morale verso la volata scudetto. Niente alibi, ma a Torino l’Inter ha un solo risultato per non rischiare una stagione flop. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.