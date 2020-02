Juve Inter Primavera, Madonna: «Preoccupato del primo tempo. Bene nella ripresa» – VIDEO

Il tecnico dell’Inter, Armando Madonna, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro la Juve Primavera: ecco le sue parole

(da Marco Baridon, inviato al campo Ale&Ricki di Vinovo) – Armando Madonna, tecnico dell’Inter Primavera, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus.

LA GARA – «La reazione me l’aspettavo, l’abbiamo avuta parecchie volte. Nel secondo tempo abbiamo avuto 6/7 palle gol importanti, ma mi preoccupa di più il primo tempo, dove forse loro erano più rapidi. Bisogna partir meglio, perchè se la Juve avesse spinto ancora di più poteva andare sul 2-0. Il secondo tempo abbiam meritato di arrivare al pari, con qualche occasione per poterla vincere. Ma dopo il primo tempo avrei firmato per il pari. Affrontavamo una squadra forte, soprattutto nel palleggio, ma abbiamo creato tanto».

SECONDO TEMPO – «Per 25 minuti abbiamo speso tanto, dopo il pari abbiamo avuto un paio di occasioni e poi ci siamo spenti. Non ho visto occasioni da gol da parte della Juve, ci siamo un po’ accontentavi».

SOSTITUZIONI – «Ho cambiato già nel primo tempo perchè non ero soddisfatto: subivamo il modulo e andavamo in difficoltà. Non ho voluto rischiare di prendere già il secondo gol, ero convinto di quel che ho fatto, sapevo che chiudendo un po’ gli esterni, nel secondo tempo avremmo fatto meglio»