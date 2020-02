Juve Inter: spunta una nuova ipotesi su quando giocare il match

Juve Inter: svelata una nuova ipotesi su quando disputare il match. L’indiscrezione legata alla sfida scudetto di domenica

L’edizione odierna de La Stampa ha svelato un nuovo scenario legato al derby d’Italia Juve Inter. Per la sfida, prevista per domenica 1^ marzo alle 20.45, starebbe prendendo piede un’altra ipotesi.

L’incognita porte chiuse in questa giornata di Serie A, si legge sul quotidiano torinese, potrebbe far slittare l’incontro a lunedì 2 marzo. I provvedimenti della Regione Piemonte scadono sabato 29 febbraio, mentre quelli del Governo si spingono fino a domenica. Ufficialmente non c’è ancora nessuna comunicazione, anche se lo slittamento andrebbe a scontrarsi con il calendario della settimana, che prevede le sfide di Coppa Italia.