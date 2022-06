Juve, l’Atletico Madrid si defila per Molina: ottimismo dei bianconeri

Juve, un ostacolo in meno per arrivare a Molina: l’Atletico Madrid si defila e i bianconeri possono affondare il colpo con l’Udinese

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è fatta in discesa la strada che porta la Juve a Nahuel Molina, individuato come il giusto rinforzo sulla fascia destra.

Due i motivi che inducono all’ottimismo: in primis il ritiro dell’Atletico Madrid, che non ha intenzione di spendere 30 milioni per l’argentino. E poi l’aiuto dell’Udinese, che considera il club bianconero come interlocutore privilegiato. Ora si tratta per chiudere l’affare.