Juve, Marchegiani non convinto da Jonathan David: «Più furbo di Vlahovic, ma in Francia... Osimhen? Ecco perché è un problema»

Juve, Marchegiani non convinto da Jonathan David. Le dichiarazioni nell’intervento a Sky Sport dell’ex portiere

La Juventus si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo offensivo: si tratta di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, pronto a firmare a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Lille. Sul tema è intervenuto l’ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista di punta per Sky Sport, che ha analizzato l’impatto potenziale del giocatore e le implicazioni tattiche per il nuovo tecnico bianconero, Igor Tudor.

“David più furbo in area rispetto a Vlahovic”

Marchegiani ha evidenziato alcune differenze tra Jonathan David e Dusan Vlahovic, attaccante serbo attualmente titolare nella Juventus: «Jonathan David rispetto a Vlahovic ha dimostrato un pochino di furbizia in più, è più facile trovarlo in area di rigore. Sono d’accordo però che lui e Dusan sono giocatori simili. A David piace muoversi anche da più lontano, ma la sensazione che ho è che nel campionato francese fare gol sia più facile rispetto alla Serie A. Perciò, secondo me bisogna aspettare per l’upgrade di David rispetto a quello che ha fatto vedere fino ad adesso».

La sfida tattica per Tudor

Nel suo intervento, Marchegiani ha anche toccato un aspetto cruciale per la Juventus 2025/26: la coesistenza tra due prime punte.

CON OSIMHEN – «Osimhen? È un giocatore straordinario, ma noi siamo abituati a vederlo giocare da solo davanti, non con un compagno di reparto. Questa secondo me è una domanda che la Juventus e Tudor dovranno farsi».

Juventus, attacco da rifondare?

L’arrivo di David a parametro zero rappresenta un colpo strategico per la Juventus, ma pone interrogativi sul futuro modulo offensivo. Tudor, allenatore croato scelto per rilanciare il progetto tecnico, dovrà valutare se puntare su una coppia d’attacco o scegliere tra i due profili.