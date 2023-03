Juve, Allegri: «Dieci punti per la Champions sono ancora molti»

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve nel Derby della Mole dopo aver rimontato due volte lo svantaggio

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria della Juve nel Derby della Mole. Di seguito le sue parole.

DIECI PUNTI DAL QUARTO POSTO – «I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra rognosa, che aggredisce. Gli siamo andati dietro nel primo tempo, subendo gol evitabili. Poi abbiamo avuto una bella reazione, i ragazzi hanno meritato la vittoria. Dieci punti sono tanti, oggi abbiamo agguantato il Bologna, staccato il Torino, e dobbiamo fare un passo alla volta. Sul campo abbiamo fatto più di 50 punti, questa è la cosa più importante. Dobbiamo migliorare tanti aspetti, poi giocare giovedì e domenica non è semplice».

RIENTRO POGBA – «Un bel rientro per noi, era tanto che lo volevamo e siamo contenti. Stasera Szczesny ha raggiunto le 200 presenze alla Juve, Alex Sandro le 300. I ragazzi hanno regalato una bella festa anche a loro, poi è il compleanno di Milik e Kean. C’erano tutti i motivi per vincerla».

Le parole del tecnico bianconero su Sky Sport.

COSA NON VA CON PAREDES – «Non ci sono problemi importanti, ma scelte che faccio. Avevo bisogno di un giocatore, stasera, che mi coprisse bene davanti la difesa, fosse molto bravo a saltare di testa. Enzo ha fatto una bella partita per essere la prima partita che non era semplice. Ha finito in crescendo e quando l’ho sostituto non meritava di uscire perché stava giocando un secondo tempo migliore del primo. Si muove molto bene, ha qualità tecniche e si fa trovare sempre nella posizione giusta davanti alla difesa».

IL RICORSO – «Non mi aspetto assolutamente niente, sono cose a cui pensa la società. Bisogna fare punti, stasera era importante vincere per raggiungere il Bologna e rimettersi al settimo posto. Abbiamo preso qualche punto davanti. E’ vero che non dobbiamo perdere di vista quello che la squadra ha fatto, abbiamo fatto 50 punti togliendo i 2 che avevamo fatto con al Salernitana per un errore tecnico del Var ma non possiamo farci niente. Siamo momentaneamente secondi in classifica. Prima della sosta abbiamo partite importanti e vincere era molto importante».

MOURINHO ESPULSO – «Lo vedrò lo stesso, l’anno scorso non c’ero io e quest’anno non c’è lui. Non so se lo squalificheranno. Io spero che domenica sia in panchina».

