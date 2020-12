Juve, possibile incontro tra Pirlo e il club per pianificare il mercato: le ultime

Calciomercato Juve: possibile incontro tra Pirlo e la società? Ultimissime notizie legate ai movimenti del club bianconero

Continuano a rimbalzare, in questi giorni di fine dicembre, news e rumors legati al calciomercato Juve di gennaio. Su questo tema, La Gazzetta dello Sport ha lanciato un’indiscrezione importante.

Secondo La Rosea, potrebbe essere importante un meeting in programma in questi giorni tra Andrea Pirlo e la società (che del resto sono costantemente in contatto), in modo da definire le priorità per l’attacco e non solo.