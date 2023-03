Juve-Rabiot e la situazione del rinnovo

Adrien Rabiot e il futuro ancora da decifrare con la Juventus, al momento nessuna novità sul rinnovo ma potrebbe arrivare qualche novità verso fine stagione

E’ lo stesso centrocampista francese a parlare del suo futuro in bianconero nel post partita della sfida contro la Roma. Le sue parole a Sky Sport: «Pensiamo sa fare bene sul campo perché la situazione è delicata in questo momento. Mi trovo bene qui e questa è una cosa importante. Abbiamo settimane e mesi per parlare e lo faremo sicuramente».