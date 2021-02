All’Allianz Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’ “Allianz Stadium”, Juve e Roma si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Juve Roma 1-0 MOVIOLA

3′ Salvataggio Alex Sandro – Ancora provvidenziale il brasiliano, questa volta in scivolata in area su assist dalla sinistra di Veretout.

6′ Punizione Ronaldo – Non viene sfruttato lo schema su punizione, con Ronaldo che aveva toccato morbido per Bonucci. Esce Pau Lopez e blocca.

13′ Gol Ronaldo – Grande lavoro a sinistra di Alex Sandro, che appoggia per Morata. Scarico al limite per Ronaldo che controlla e batte di punta Pau Lopez.

16′ Rigore recriminato dalla Roma – Villar porta palla in area e si scontra con Rabiot. Per Orsato non è calcio di rigore.

21′ Tiro Cristante – Brivido per Szczesny, con il tiro del numero 4 che sorvola la traversa.

23′ Traversa Ronaldo – Destro secco da posizione defilata del portoghese, con il pallone che rimbalza sulla traversa e poi fuori dalla linea di porta.

36′ Colpo di testa Mancini – Incorna in area il difensore, con il pallone che sibila sul fondo.

39′ Occasione Alex Sandro – Un errore della difesa della Roma stava per indirizzare il match. Ronaldo serve Alex Sandro in area, che di petto non trova la porta.

41′ Tiro Chiesa – Destro al volo dell’esterno, para in tuffo Pau Lopez.

Migliore in campo: Ronaldo PAGELLE

Juve Roma 1-0: risultato e tabellino

Rete: 13′ Cristiano Ronaldo

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Cuadrado, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Bernardeschi, Kulusevski, Peeters.

Roma (3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca. A disp. Diawara, Peres, Pastore, Ciervo, Santon, Fuzato, Calafiori, Perez, Dzeko, Mirante

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 35′ Mancini, 37′ Arthur