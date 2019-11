Juve, senti Lucescu: «Willian ideale. Su Cristiano Ronaldo…»

L’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk Lucescu ha consigliato alla Juventus un acquisto per il prossimo mercato: «Willian sarebbe ideale»

Mircea Lucescu, ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha consigliato alla Juventus i prossimi acquisti di mercato per diventare ancora più competitiva a livello europeo: «Willian è in scadenza col Chelsea».

«Gli farebbe bene cambiare dopo tanti anni a Londra, i bianconeri sarebbero l’ideale per lui. Cristiano Ronaldo? Devo dire che Sarri l’ha gestito benissimo. Mi ha ricordato un episodio capitato quando allenavo l’Inter con l’altro Ronaldo», ha concluso Lucescu a Tuttosport.