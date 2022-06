Juve, si lavora per trovare l’erede di Chiellini e un vice Vlahovic

La Juve alla ricerca dei rinforzi per la prossima stagione: tra i nodi da sciogliere un centrale al posto di Chiellini e un vice Vlahovic

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Juve si continua a lavorare a due nomi: il post Chiellini, con il capitano che ha già dato il suo addio al club da giocatore, e il vice Vlahovic, che dovrà permettere al serbo di rifiatare di tanto in tanto durante la prossima stagione.

Per occupare la prima casella starebbe risalendo il nome di Aymeric Laporte, difensore in uscita dal Manchester City e più abbordabile di Koulibaly. Nel secondo caso, invece, i nomi sono sempre quelli: Arnautovic, Lacazette e Milik, con Giroud che rimane però il profilo preferito da Allegri.