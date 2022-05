Koulibaly, ADL fissa il prezzo per il difensore: 40 milioni

Aurelio De Laurentiis ha stabilito un prezzo minimo di 40 milioni per Kalidou Koulibaly, ma al momento non ci sono offerte

Kalidou Koulibaly è al centro del prossimo mercato del Napoli, sia in caso di permanenza che di addio. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2023 e piace molto sia in Italia alla Juve, che all’estero, con il Barcellona in prima fila.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo a 40 milioni di Euro, ma al momento non è ancora arrivata nessuna offerta in casa Napoli.