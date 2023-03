Juve, Tacchinardi: «La Juve al completo ha la forza per vincerle tutte»

Le parole di Alessio Tacchinardi sulla Juve vista nel Derby della Mole: «Al completo ha la forza di vincerle tutti»

L’ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto della sua intervista.

Dritto per dritto: la Juventus, con la penalizzazione attuale, può pensare di rimontare fino alla zona Champions?

Sono convinto che la Juve al completo abbia la forza per vincerle tutte, ma deve preparare ogni partita come fosse una finale. Serve mettere la quinta, non spegnere e riaccendere il motore. Quest’anno ha fatto cinquanta punti, ma sono ancora pochi per la squadra che oggi ha a disposizione Allegri. Sembra che qualcosa sia scattato nella testa dei giocatori, quel qualcosa deve esserci sempre. Basta saliscendi, basta disconnessioni e basta lesinare. Hai già cannato in pieno la Champions, ci vuole una svolta alla stagione.

Può arrivare dall’Europa League?

Può vincerla ma è dura. In Europa ci sono squadre che vengono ad azzannarti e che hanno un gioco veramente veloce. E non parlo del Nantes: quella partita neanche va presa in considerazione. Come ha sottolineato Marchisio hai eliminato i tredicesimi della Ligue 1. Ho sentito tifosi della Juve entusiasti dire: ‘Voliamo agli ottavi’. Tanto di capello ma hai superato un playoff di Europa League.

