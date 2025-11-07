Baroni su Juve Toro: «Voglio una squadra coraggiosa! Spalletti? Mister forte, ma penso che...» - Calcio News 24

Baroni e il cuore granata: «Contro la Juve voglio un Toro di coraggio e sentimento»

Marco Baroni sa che un derby non è mai una partita come le altre. Il tecnico del Torino parla con l’intensità di chi conosce il peso della maglia granata, e prima della sfida contro la Juventus richiama tutti ai valori più profondi del Toro: voglia, coraggio e appartenenza. «I numeri mostrano le differenze – ammette Baroni – ma noi dobbiamo portare in campo il sentimento, incarnare la storia bellissima di questo club. Vogliamo una partita vera, di cuore, per cercare l’impresa».

Parole che suonano come un manifesto. Baroni ha costruito la sua squadra su lavoro, sacrificio e identità, e ora chiede ai suoi di esprimere tutto ciò che hanno dentro. «Affrontiamo una squadra forte, Spalletti ha toccato i tasti giusti – continua l’allenatore – ma il Toro sta crescendo. La voglia è tanta, e vedo nei ragazzi la luce giusta negli occhi».

Il destino, però, gli imporrà di vivere il derby dalla tribuna. Squalificato, Baroni non potrà sedersi in panchina. «È un grande dispiacere – confessa – soffrirò insieme ai ragazzi, solo un po’ più distante. In panchina ci sarà Colucci, il mio vice, che conosce perfettamente lo spirito del gruppo. Non ha bisogno di molte indicazioni: viviamo ogni giorno la squadra insieme, condividendo tutto».

La sua assenza non toglierà anima al Toro. Anzi, il tecnico granata trasmette fiducia e serenità anche parlando delle scelte di formazione. «Israel sta recuperando, ma giocherà Paleari. Le sue prestazioni ci permettono di non forzare il rientro di Franco. In difesa sto valutando tra Tameze e Ismajli, entrambi affidabili. In mezzo al campo, Ilic e Asllani hanno qualità importanti, sto cercando di gestirli nel modo migliore».

Dietro ogni frase di Baroni c’è la volontà di ridare al Torino quella scintilla che da sempre lo distingue: la capacità di lottare oltre i limiti. «Chiedo ai miei giocatori – conclude – di giocare con orgoglio, con la testa e con il cuore. Il derby è una partita che si vive con l’anima. Noi vogliamo rappresentare il nostro popolo, onorando la storia granata».

Nel giorno in cui non potrà guidare i suoi dal campo, Baroni sarà comunque lì: presente nello spirito, nella passione e in ogni corsa dei suoi ragazzi. Perché il Toro, per lui, non è solo una squadra. È un sentimento.

