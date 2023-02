Juve Torino, il doppio ex Moggi: «Non escludo il pareggio»

Juve Torino, Luciano Moggi prova a “giocare” il derby della Mole in programma martedì sera allo Stadium: la sua analisi

Con un editoriale su Libero, Luciano Moggi ha fatto il suo pronostico del derby tra Juve e Torino che martedì chiuderà questa giornata di Serie A.

LE PAROLE – «Martedì il derby della Mole: tenendo conto di quest’ultima Juve e dell’ultimo Torino che, a stento, riusciva in extremis a pareggiare in casa con la Cremonese, dovremmo dare i favori del pronostico ai bianconeri. Sapendo però che il derby è una partita speciale, che può sfuggire a qualsiasi pronostico naturale, non ci sentiamo di escludere il pari».