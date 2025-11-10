Juve e Torino, chi si rivede! In campo assenti da oltre un anno: Schuurs e Milik riappaiono alle ATP Finals! – FOTO

Juve e Torino, chi si rivede! Ospiti dell’Atp Finals, che si terrà a Torino, Schuurs e Milik. I due, assenti da oltre un anno sui campi, in foto con alcuni protagonisti del torneo – FOTO

Rivederli in campo è ancora un miraggio, ma per i tifosi di Torino e Juventus un piccolo segnale è arrivato, almeno sui social. Perr Schuurs e Arkadiusz Milik sono infatti “riapparsi” in pubblico in occasione delle Nitto ATP Finals di Torino, dove si sono incrociati con alcuni dei tennisti più forti del mondo.

Per Schuurs, difensore centrale olandese del Torino, l’ultima partita ufficiale risale al 21 ottobre 2023, nella sconfitta casalinga contro l’Inter. In quell’occasione riportò la rottura del legamento crociato del ginocchio, un infortunio che lo ha costretto a un lunghissimo stop e che ancora oggi ne condiziona il rientro.

All’altra sponda del Po, in casa Juventus, la situazione non è troppo diversa per Milik. L’attaccante polacco, classe 1994, non gioca una partita ufficiale dal 25 maggio 2024 contro il Monza, e la sua presenza recente al Mondiale per Club è stata solo simbolica, dalla panchina.

Schuurs e Milik, due volti sorridenti alle Finals di Torino

In questi giorni, entrambi si sono concessi una parentesi diversa dal calcio. Milik è stato immortalato mentre salutava Carlos Alcaraz, uno dei protagonisti del torneo, mentre Schuurs ha partecipato a un incontro che ha visto protagonisti alcuni giocatori del Torino e il tedesco Alexander Zverev.

I tifosi hanno accolto con piacere le loro immagini, sperando che i sorrisi mostrati fuori dal campo siano il preludio a un ritorno imminente. Due storie parallele di recupero e pazienza, che si intrecciano in una città dove il calcio e lo sport, anche per un giorno, si sono dati appuntamento al Pala Alpitour.