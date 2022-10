Juve, torna Chiesa: con l’Empoli potrebbe giocare uno spezzone di gara

Chiesa è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e contro l’Empoli potrebbe tornare a giocare uno spezzone di gara

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, è ormai tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo squadra e nella prossima sfida di Serie A contro l’Empoli verrà convocato da Allegri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’azzurro potrebbe scendere già in campo per giocare uno spezzone di gara anche in vista del prossimo match di Champions League contro il Benfica.