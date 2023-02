«Juve-Toro, l’uomo derby è Danilo»

Federica Furino, giornalista (lo è stata a suo tempo anche di Hurrà Juventus) vivrà il derby Juve-Toro con il papà Beppe, una vita in bianconero e molti anni trascorsi da capitano. Ne ha parlato al Corriere della Sera, con la gioia nel vederlo il combattente di sempre, capace di superare un grave problema di salute.

LA MAMMA TIFOSA – «Sì, mia mamma era l’ultrà di casa. E dire che mio nonno Pellegrino era un tifosissimo del Toro, abbonato fino agli 80 anni. Mia nonna Gina invece era juventinissima, da ragazza era amica del calciatore Depetrini. Gli sfottò, a casa, erano all’ordine del giorno. Una volta a tavola dissi a mia mamma che il Toro non mi era affatto antipatico. Lei mi tolse il piatto da davanti dicendomi: “Questo cibo l’ha pagato la Juventus”. Tra di noi, poi, c’era un accordo. Se la Juve perdeva il derby, il giorno dopo potevo saltare la scuola ed evitare così le prese in giro dei miei compagni granata. I miei mi proteggevano, non mi facevano andare in curva per quanto io lo volessi moltissimo: dentro di me c’è un’ultrà, ho fatto anche alcune trasferte internazionali».

JUVENTINO DA DERBY – «Direi Danilo, che dopo l’arrivo in sordina è diventato un vero leader: in pochi si sarebbero aspettati tutto questo attaccamento alla maglia. Ma anche Bonucci e Locatelli. Forse manca uno come Marchisio, ma vedo Miretti crescere bene».

PRONOSTICO – «No, vince la scaramanzia, anche se negli ultimi anni è stata una partita molto sbilanciata, E dopo Calciopoli sento quasi di più la rivalità nei confronti dell’Inter. La Juve sta attraversando un momento complicato. Il successo nel derby di andata fu la prima di otto vittorie consecutive, ora cerchiamo continuità. Vinca il migliore, quindi noi».