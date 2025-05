Juve Udinese, conferenza stampa Tudor «Per me si è sempre fatto un buon lavoro, al di là di tutte le problematiche. Ecco il punto sugli infortunati. Conte? Non mi sento inferiore a nessuno»

Juve Udinese, la conferenza stampa Tudor: le dichiarazioni del tecnico a due giorni dalla partita della 37ª giornata di Serie A

Dopo il pareggio subito all’ultimo secondo all’Olimpico contro la Lazio, la Juventus è pronta a scendere nuovamente in campo in casa contro l’Udinese. Pochi minuti fa, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni riprese da Juventusnews24 che ha seguito LIVE le sue parole.

INFORTUNATI – «Al massimo Gatti può fare quanto fatto l’ultima partita. Vediamo Kelly, poi su queste domande tattiche e su chi gioca non rispondo per non aiutare l’avversario».

COSA HA PORTATO ALLA SQUADRA – «Difficile parlare del mio operato. Per me si è sempre fatto un buon lavoro, al di là di tutte le problematiche perché non c’è mai stato Koopmeiners, Gatti, Yildiz non c’è stato in queste due partite, Cambiaso e Kelly anche. Nel complesso si è fatto un bel lavoro, abbiamo vinto 3 partite in casa, due pareggi e la sconfitta a Parma in cui non si è meritato di perdere. Quelle fuori con Roma abbiamo fatto meglio, con il Bologna alla pari e con la Lazio finché eravamo in 11 abbiamo fatto meglio noi. Bisogna sempre essere esigenti, la Juve deve andare ovunque a vincere e sono il primo dispiaciuto. Questa sensazione che ho dentro è che in queste partite la squadra ha dato il meglio con tutte le problematiche, perché quando sono arrivato la squadra era in buco profondo. Ora siamo più consapevoli, con il gioco che è migliorato, bisogna capire i momenti, sapere cosa la squadra può fare in ogni momento. Faccio i complimenti ai ragazzi che han dato tutto quello che possono».

VLAHOVIC – «È sempre una grande occasione per tutti. Ha avuto problemi fisici, ora è tornato e ci darà una grande mano fino alla fine».

SI SENTE DI MERITARE LA CONFERMA E L’OMBRA DI CONTE – «Vivo alla giornata, me la godo, soffro, non pensando al futuro. Penso all’Udinese, mi metto nei panni dei giocatori, mi nutro della loro fiducia. Poi se mi sento inferiore a qualcuno le dico di no, non mi sento inferiore a nessuno».

YILDIZ – «Ha sofferto tanto, ha avuto questa roba che abbiamo già commentato. È stato dispiaciuto, è stato fondamentale nella nostra rosa. Ha saltato quasi 4 gare, gli ho detto ora di non sentire la responsabilità di farsi perdonare e andare oltre dal punto di vista psicologico, deve andare dentro la gara e fare ciò che sa fare. Deve fare quello in cui è bravo di fare. Nelle zone di campo solo quelli con qualità possono fare e stare bene».

