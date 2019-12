Juve, Willian chiude la porta: «Voglio restare al Chelsea»

Juve, Willian chiude la porta a un possibile futuro in bianconero: «La mia volontà è di restare al Chelsea, non penso alle voci»

Il futuro di Willian sembra deciso. Nonostante i suoi costanti avvicinamenti a diversi club, tra i quali la Juve, il giocatore del Chelsea ha le idee chiare su quello che sarà il suo proseguimento di carriera.

«Ho detto molte volte che la mia volontà è di restare qui. Cerco di non pensare al futuro e alle voci per non perdere concentrazione sul campo, la mia testa è concentrata al 100% sul Chelsea», le sue parole a Yahoo Sports.