Le parole di Alisha Lehmann, nuova calciatrice della Juventus Women, dopo l’ufficialità del suo trasferimento

Alisha Lehmann ha parlato ai canali ufficiali della Juventus Women dopo l’ufficialità del suo trasferimento.

L’EMOZIONE – «Sono felicissima, la Juve ha una grande storia, tant’è che devo essere onesta: quando ho svolto le visite mediche, ho visto tanti tifosi al J|Medical, scendendo dall’automobile ero un po’ nervosa, ma adesso va tutto benissimo».

TRASFERIMENTO DALL’INGHILTERRA ALL’ITALIA – «La mia carriera si è sempre sviluppata in Inghilterra, e ho imparato moltissimo in questi anni. Sono arrivata lì che ero una ragazzina, ora sono più matura: in questi anni ho imparato a capire i momenti della partita, e credo di poter portare quello che ho imparato in questa esperienza alla Juve».

LE SUE CARATTERISTICHE PIU’ IMPORTANTI – «Prima di tutto il ritmo: mi piace dribblare, agire in velocità, ovviamente segnare gol, ma mi piace anche fornire assist alle compagne, sono felice quando posso giocare per la squadra, e anche questa è una caratteristica che ho imparato in questi anni di carriera».

ALLA JUVE INSIEME AL FIDANZATO DOUGLAS LUIZ – «Per me e Douglas essere insieme nello stesso Club è un sogno: abbiamo spesso giocato in città differenti, e quindi poter vivere queste grandi avventure nello stesso posto è qualcosa di meraviglioso».