Juventus, Alex Sandro non convince più: il brasiliano sarà messo sul mercato

Le prestazioni di Alex Sandro sono in caduta libera e la Juventus avrebbe così deciso di cederlo

La Juventus punta sempre meno su Alex Sandro: le ultime prestazione del brasiliano – che ha perso il posto da titolare a favore di Pellegrini – ha spinto il club bianconero a valutarne una cessione in estate.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Sandro infatti guadagna 6 milioni di euro netti: al lordo, essendo arrivato in tempi precedenti al “Decreto crescita”, è uno dei bianconeri che costa di più. In due occasioni, nel 2016 e nel 2017, arrivarono da City prima e Chelsea poi offerte da 40 milioni per il terzino che ai tempi era uno dei più “performanti” d’Europa. La Juve non volle privarsene, cosa che invece è disposta a fare oggi: a giugno con ogni probabilità il brasiliano, arrivato nel frattempo a oltre 250 presenze con la maglia della Juventus, finirà nella lista dei possibili partenti. Ha un contratto in scadenza nel 2023, ma proprio l’ingaggio in estate potrebbe essere un deterrente per potenziali acquirenti.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24