Juventus, parla Allegri: «Ronaldo valore aggiunto. Dybala titolare»

Max Allegri su Ronaldo, Valencia e il gioco: «Ronaldo non deve dimostrare niente e nessuno. A Valencia abbiamo giocato bene, il gioco arriverà col tempo»

Dopo l’ottimo esordio in Champions League contro il Valencia, la Juventus di Max Allegri è pronta a continuare la rincora all’ottavo scudetto consecutivo. Il tecnico livornese ha parlato oggi nella conferenza stampa che precede la trasferta contro il Frosinone. «Ronaldo è il più forte giocatore al mondo con Messi, per noi è un valore aggiunto. Ha fatto due gol, ha tirato moltissimo in porta con moltissime occasioni. La squadra ha una sua fisionomia, è composta da grandi giocatori e lui è un valore aggiunto per una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni. Lui non ha niente da dimostrare, deve solo giocare e fare gol. È molto esigente e pretende molto da se stesso, e domani farà una grande prestazione. Mercoledì è passato».

Allegri si è soffermato poi sulla vittoria per 2 a 0 ai danni del Valencia: «Siamo in un momento particolare del campionato. Abbiamo messo da parte la partita della Champions, cruciale per il proseguo, ora ne abbiamo tre di campionato. Il Frosinone gioca bene, domani cercheranno l’impresa della vita e noi non dobbiamo abbassare la guardia. Dopo mercoledì c’è troppo entusiasmo e troppa energia positiva, che abbassa l’attenzione. Domani si parte da zero e si deve vincere, sono 3 punti e li non si scappa. Mercoledì abbiamo un’altra partita con il Bologna da fare bene per arrivare al meglio allo scontro diretto di sabato con il Napoli».

Qualche domanda anche sul gioco che latita e la fase difensiva: «Aspetto il girone di ritorno quando i punti serviranno a tutte le squadre. Ci saranno meno gol, sarà più difficile vincere le partite perché i punti valgono doppio. Ora tutte giocano a viso aperto, nel girone di ritorno avranno tutti un atteggiamento diverso. Non è detto che i match bloccati tatticamente sono brutti. Se una partita finisce 5-4 non per forza è bella. Difesa? A Valencia siamo migliorati, ci vuole un pochino di calma. I ragazzi stanno capendo i meccanismi. Leo sta rientrando nell’ottica di quella che è stata la sua difesa per anni. I terzini devono cercare di concedere meno cross, a Valencia ne abbiamo presi tanti, troppi».

Allegri sulla formazione di domani: Dybala dentro, o esterno o centravanti. Fuori Perin, dubbio difesa a tre.

Il tecnico bianconero ha poi rilasciato qualche indicazione sulla formazione di domani: «Perin gioca mercoledì. Abbiamo fuori Barzagli che rientrerà col Bologna, De Sciglio che martedì fare gli esami, mentre Khedira e Douglas Costa torneranno dopo la sosta. Dybala domani gioca, ha i gol nelle gambe e va gestito al meglio. Può giocare esterno o centravanti, anche se Paulo non è uno che sta dentro l’area, è un giocatore tecnico che fa giocare bene la squadra. Se gioca punta bisogna sistemare gli esterni in modo che coprano l’area. Dietro riposerà qualcuno: se gioco a 3 uno tra Cuadrado, Cancelo e Alex Sandro va in panchina, altrimenti potrebbero giocare tutti».

Sempre in vista del Frosinone, Allegri ha proseguito: «Pjanic, Bentancur e Emre Can possono giocare anche insieme. Pjanic sta bene, mercoledì avevo bisogno di uno che tenesse palla da solo, ho messo Douglas e preferito di levare Pjanic perché Matuidi mi dava più filtro. Matuidi e Mandzukic sono i due che mentalmente e fisicamente hanno speso tanto. Sono gli ultimi arrivati dal Mondiale, e sono quelli che hanno bisogno di riposare di più, anche dal punto di vista mentale. Devo essere fortunato per capire quando toglierli e farli riposare. Douglas Costa è stato penalizzato, multato e ha capito l’errore. Non è stato convocato da Tite in Nazionale ma tanto non sarebbe andato per infortunio. Avrebbe potuto giocare con noi solo con lo Young Boys, ora lo facciamo recuperare».