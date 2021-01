Infortunio Dybala: un’altra tegola per Pirlo in Juventus Sassuolo. Ecco le condizioni dell’attaccante argentino

Un’altra tegola per Andrea Pirlo in Juventus–Sassuolo. Dopo l’infortunio di Weston McKennie, anche Paulo Dybala ha dovuto abbandonare il campo per una forte contusione al ginocchio.

L’argentino ha provato a stringere i denti, uscendo poi per il colpo subito. Brutte notizie per Pirlo in vista del match con l’Inter.