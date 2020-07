Juventus Atalanta, le due filosofie opposte: ma i nerazzurri giocano meglio, Sarri non è riuscito a mettere in campo il Sarri-ball

Poco Sarri-ball, tanta Atalanta. Due filosofie di gioco, due modi di interpretare il calcio. Tanti i temi usciti da Juventus Atalanta, una sfida che ha sorpreso tutti per l’andamento e per la gestione del gioco da parte della compagine orobica.

Il possesso palla maggiore, ma anche una certa facilità nel costruirsi la giocata vincente: questa è stata la Dea nella notte dello Stadium, una squadra bella da vedere ma anche incapace di concretizzare tutte le occasioni. I bianconeri, invece, dovranno cercare di analizzare gli errori e una facilità nel prendere gol che mai si era vista negli ultimi anni.

SUPER DEA – La squadra di Gian Piero Gasperini ha giocato una grandissima partita, anche se i nerazzurri questa volta non sono riusciti a gestire il vantaggio come è accaduto nelle altre gare. Un peccato vista la possibilità di rientrare, ma comunque resta l’ennesima prestazione super di una stagione incredibile. Ora l’Atalanta ha la consapevolezza di poter far male a chiunque.

JUVE DI RIGORE – I bianconeri hanno però molto da recriminare. Ennesima prestazione da rivedere, con due rigori che tolgono parzialmente le castagne dal fuoco in casa Juventus. Sarri non è riuscito ad imporsi, difficilmente lo farà anche in questo finale di stagione. Ad ogni modo la Juve ora ha un solo obiettivo, blindare lo scudetto. Il futuro al momento è ancora lontano.