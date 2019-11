Juventus: Bentancur a due facce come vice Pjanic

Contro il Genoa, Bentancur ha alternato ottime cose ad alcuni difetti come vertice basso della Juventus. Deve migliorare in certi aspetti

A due facce la prestazione di Bentancur come vice Pjanic. In fase di impostazione ha sofferto la marcatura avversaria, non ha ancora la qualità negli smarcamenti del bosniaco. Inoltre, quando si schiacciava il Genoa, è mancata la visione periferica dell’ex Roma.

In fase difensiva ha però fatto un ottimo lavoro, come dimostrano i 3 tackle e i 3 intercetti. L’uruguagio ha un ottimo senso tattico nel coprire le linee di passaggio, è sempre ben piazzato nei cross avversari. Nel complesso, è il miglior vice Pjanic presente in rosa.