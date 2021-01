Juventus, Buffon: «Lukaku Ibrahimovic? Non dovrebbe succedere»

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato prima della gara contro la Spal di Coppa Italia: le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato prima della gara contro la Spal di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

LUKAKU-IBRAHIMOVIC – «Sono cose che non dovrebbero succedere, ma quando succedono fanno parte di un momento di grande nervosismo che sfocia in parole che uno non direbbe mai. Non lo reputo così grave».