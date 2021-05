Juventus, Buffon: «Non era facile sminuirsi, prova superata brillantemente»

Gianluigi Buffon ha parlato del ruolo di secondo portiere che ha ricoperto nelle ultime stagioni

Ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista. Queste le parole del portiere della Juventus.

IL RUOLO DA SECONDO – «Quello che son sicuro di aver dato alla Juve, il massimo di professionalità e serietà, di affidabilità. Di essere in toto una persona, un ragazzo, un professionista serio e sul quale ci puoi contare sempre. Credo che questi due anni, al di là del mio ruolo, per uno come non era così scontato e facile riuscire ad adattarsi. Penso di averlo fatto con grande entusiasmo prima di tutto per rispetto di me stesso come uomo perché ho 43 anni e poi per quelli che avevano fiducia in me che avrei ricoperto volentieri questo ruolo, e poi anche per i miei compagni, con il preparatore Filippi con Tek stesso e con Pinsoglio. Essendo una personalità influente e per certi versi ingombrante, non era facile sminuirsi, mettersi da parte e lasciare da parte le luci del palcoscenico. Sono contento, credo di aver superato questa prova brillantemente».