Rampulla su Buffon: «Fossi stato in lui avrei smesso alla Juventus»

Ex compagno di squadra di Buffon, Michelangelo Rampulla ha parlato dell’addio di Gigi alla Juventus: ecco le sue parole

Ex portiere bianconero, Michelangelo Rampulla ha rilasciato una lunga intervista a Radio Sportiva sulla situazione in casa Juventus e non poteva mancare un commento sull’addio del suo ex compagno Gigi Buffon. Ecco le sue parole riportate da Juventusnews24: «È difficile smettere di giocare a calcio… Credo che abbia fatto una buona scelta, ma il fatto che sta giocando un po’ di meno forse lo penalizza. Io avrei smesso alla Juventus».

Rampulla ha poi parlato di Mattia Perin: «Perin è un grande portiere, ha scelto di giocarsela alla Juventus. Secondo me ha fatto bene, perché ha ancora un grande futuro davanti». Infine, una battuta su Cristiano Ronaldo: «Per la Juventus, avere in squadra uno come Cristiano Ronaldo, anche se all’inizio non segna, è fondamentale, perché libera gli spazi per gli altri e dà convinzione sicurezza alla squadra».