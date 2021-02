Juventus, Buffon: «Serviva una vittoria. Scudetto? Inter come noi»

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Crotone: le sue dichiarazioni

VITTORIA – «Sicuramente serviva una vittoria, il modo e la maniera non è preventivabile. La prima mezzora abbiamo fatto benino incontrando anche difficoltà, l’importante nei 90 minuti è mantenere un’energia senza passaggi a vuoto».

INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Sicuramente, per me non è una sorpresa. Per me stava nel fatto che ancora non riusciva a dimostrare il valore della squadra e dello staff. Ha un valore pari al nostro almeno, non sono sorpreso».