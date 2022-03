Juventus, in mezzo al campo si sogna il doppio colpo: le idee di Cherubini

La Juventus ha un doppio obiettivo in mezzo al campo: Pogba e Gravenberch sono nel mirino di Cherubini per l’estate

La Juventus continua a monitorare un paio di nomi per la mediana in vista dell’estate. Cherubini è al lavoro per regalare innesti di qualità ad Allegri per la prossima stagione.

Il sogno si chiama Paul Pogba, che andrà via a zero a giugno e i bianconeri potrebbero anche fare uno sforzo economico per soddisfare le richieste del francese. L’altro nome è quello di Gravenberch dell’Ajax, su cui c’è una folta concorrenza. I bianconeri potrebbero far leva con Raiola e con gli ottimi rapporti con gli olandesi. Lo riporta Tuttosport.