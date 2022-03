Salernitana, tentazione Ribery in vista della Juventus

La Salernitana si sta preparando per la sfida delicata contro la Juventus: Nicola ha la tentazione di rilanciare Ribery

La Salernitana è attesa nel weekend da un match delicato contro la Juventus. Una partita difficile per i campani, ma che vogliono giocare al massimo per portare a casa punti salvezza.

Nicola in questi giorni sta osservando la sua squadra negli allenamenti e oltre agli acciaccati Ederson e Mazzocchi, potrebbe rispolverare Ribery. Fermo da due giornate dopo l’incidente in macchina, potrebbe ripartire da titolare contro la Juventus. Ribery è l’uomo chiave per la salvezza della Salernitana. Lo riporta Tuttosport.