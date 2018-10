Lippi lancia la Juventus: «Una squadra da Triplete»

E’ una Juventus da Triplete, ne è sicuro Marcello Lippi: ecco le parole dell’ex tecnico bianconero

«Mai come questa volta la sensazione è che la Juve possa vincere tutto»: chiaro e forte il messaggio di Marcello Lippi ai microfoni del Corriere dello Sport. Prosegue l’ex tecnico bianconero: «La sensazione che fosse la stagione giusta l’hanno avvertita in molti quasi subito. Personalmente, sul tema, ripetevo quel che penso da anni. La squadra, già due volte finalista di Champions in tempi recentissimi, sul piano internazionale era ormai arrivata a ridosso del trio dei club più forti: Real, Barça e Bayern. Bene, adesso è tempo di dire che la Juve guida il gruppetto delle favorite».

Continua Marcello Lippi: «I meriti sono tutti della Juve, e occhio a sottovalutare certi avversari. Gli stimoli in Champions sono fortissimi, restano sempre quelle le squadre da battere: sempre! Sbagliato parlare di una sola favorita, però… L’autorevolezza e l’autostima raggiunte dai bianconeri sono il motore che spinge un gruppo di altissimo livello, al quale è stato aggiunto Cristiano Ronaldo». E sul peso del portoghese: «Semplice: si prendono cinque Palloni d’Oro, più cinque Champions, più (mediamente) una cinquantina di gol a stagione e 159 in Champions. Eccetto Messi, non c’è nessuno che possa aumentare il rendimento di una squadra come Cristiano, il miglior giocatore del mondo. Neanche il mio Zidane? Zizou, uomo e giocatore favoloso, è cresciuto insieme a quella Juve, CR7 è un fenomenale valore aggiunto. Che si somma a campioni sempre più completi, come Dybala e Bernardeschi, senza contare innesti come quelli di Bonucci e Cancelo».