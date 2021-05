Juventus, Chiellini: «Ora prendiamo la Champions. Pirlo? Non decido io»

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta

FUTURO – «Sto bene e sono tranquillissimo. Giustamente uno fa le valutazioni con la società. Mi sto godendo il presente e sono contento di questi mesi. Dopo la scoppola con il Milan ci siamo ripresi, si sta vedendo la Juve mancata quest’anno. Domenica proveremo a vincere una partita difficile e poi vedremo se gli altri sono stati più bravi di noi. Ci crediamo e ce la metteremo tutta. Siamo contenti di aver vinto questa finale con una squadra come l’Atalanta. Forse dopo 10 anni non eravamo i favoriti in una finale, ne parlavo con Gigi».

PARTITA – «Mi è sembrata la partita di Cardiff al contrario. Loro all’inizio anno fatto un fuori giri clamoroso. Sono partiti con una ferocia che ci doppiavano. La prima occasione è di Palomino, qesto fa capire quanto erano arrembanti. Nel secondo tempo avevano speso tanto e pressando un po’ di più potevamo metterli in difficoltà. Abbiamo avuto l’occasione con Chiesa e siamo cresciuti. Abbiamo sistemato un paio di uscite, stando più avanti non li concedi la pressione. Abbiamo recuperato più palloni nella metà campo offensiva. Loro hanno fatto un primo tempo su ritmi sovrannaturali e sono fisiologicamente calati».

PIRLO – «Con tutto il rispetto, abbiamo dato tutti l’anima per Andrea. Sono valutazioni che un giocatore non deve dare, in un senso o nell’altro. Non stiamo bene con lui e speriamo di continuare. Abbiamo dato il massimo con Sarri e con Allegri. Se no togli l’attenzione da quello che devi fare bene, cioè giocare al calcio».

