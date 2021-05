Juventus, Chiellini: «Rapporto buono con Pirlo. Futuro? Non decido io»

Giorgio Chiellini ha parlato dopo la vittoria della sua Juventus sull’Inter. Le parole del difensore bianconero al termine del match

LA GARA – «Una vittoria importante, difficile, contro i più forti d’Italia. Lo hanno dimostrato anche stasera. L’abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come magari non abbiamo fatto altre volte. Il risultato ci ha premiato, non abbiamo rubato niente».

PIRLO – «Il rapporto è sempre stato buono nel rispetto dei ruoli. Non ci siamo mai permessi di entrare in nessuna sua scelta, lo abbiamo sempre rispettato come allenatore, come è giusto che sia. Non si può avere lo stesso rapporto che si aveva un anno fa. Da parte degli ex compagni questo è stato un passo indietro voluto nel rispetto dei ruoli. Abbiamo cercato di dargli l’anima come con tutti ma con lui qualcosa in più, mai mettendolo in difficoltà e mai prevaricandolo nel suo ruolo. Giusto ci sia un rapporto di gerarchia».

FUTURO – «Spero di rispondervi tra qualche anno, adesso sono giocatore. Le scelte le fanno altri».