Graziani a sorpresa su Dybala: «Non serve alla Juventus, andrà via»

Ciccio Graziani sorprende tutti su Paulo Dybala e il suo futuro alla Juventus: ecco le parole del campione del mondo ’82

Paulo Dybala in chiaroscuro in questa prima parte di stagione, ma la Juventus non ha dubbi sul futuro della Joya: sarà un cardine del progetto bianconero anche in futuro. Ma Ciccio Graziani la pensa diversamente, come evidenziato ai microfoni di Radio Sportiva.

Ecco le parole del campione del mondo ’82 riportate da Juventusnews24: «Se Dybala non torna quello di qualche anno fa, sarà la stessa Juventus a trovargli una nuova destinazione, perché così non le serve. Sta rendendo il 30-40% in meno e deve fare meglio perché fino ad oggi le sue prestazioni sono state insufficienti».