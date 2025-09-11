Juventus, alla Continassa impressionati da Zhegrova: «Questo è forte davvero». L’esterno appena arrivato dal Lille impressiona i nuovi compagni

L’attesa in casa Juventus sta raggiungendo livelli altissimi, con una curiosità palpabile per vedere all’opera i volti nuovi arrivati proprio sul gong del calciomercato: Lois Openda e, soprattutto, Edon Zhegrova. È in particolare l’esterno kosovaro, prelevato dal Lille, a catalizzare l’entusiasmo della tifoseria bianconera. Zhegrova appartiene a quella categoria di calciatori capaci di infiammare il pubblico, di accendere la partita con una giocata imprevedibile, e a Torino sono convinti che il suo enorme potenziale sia ancora in gran parte da scoprire.

Mentre Openda si è aggregato al gruppo soltanto martedì, di ritorno dagli impegni con la sua nazionale, Zhegrova ha già avuto modo di assaggiare il prato della Continassa per qualche giorno in più. Questo gli ha permesso di iniziare a prendere confidenza con il nuovo ambiente e di mettere subito in mostra lampi del suo talento. La Juventus stessa ha alimentato l’hype dei tifosi pubblicando alcuni video dell’ultimo allenamento, in cui il tecnico Igor Tudor ha finalmente potuto lavorare con la rosa al completo. Tra le immagini più condivise, spicca una super giocata di Zhegrova durante una partitella a campo ridotto: un recupero fulmineo su Koopmeiners, seguito da una progressione palla al piede e concluso con un gol. Un’azione che, da sola, è bastata per accendere la fantasia del popolo juventino.

Ma l’entusiasmo non si limita ai tifosi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’impatto di Zhegrova è stato devastante anche all’interno del centro sportivo. Avrebbe impressionato tutti, dallo staff tecnico ai nuovi compagni di squadra, uno dei quali si sarebbe lasciato scappare un commento eloquente: «Questo è davvero forte». Un biglietto da visita eccezionale per un giocatore che, paradossalmente, non disputa una partita ufficiale dallo scorso dicembre. Nonostante la lunga inattività, le sue condizioni fisiche sembrano essere sorprendentemente buone, probabilmente perché ha svolto quasi tutta la preparazione estiva con il Lille e solo le dinamiche di mercato ne hanno impedito l’impiego nelle prime uscite stagionali.

In vista del big match contro l’Inter, appare comunque improbabile un suo impiego dal primo minuto. Chiaramente, non può avere i novanta minuti nelle gambe e rischiarlo subito sarebbe controproducente. Tuttavia, la sua convocazione è quasi certa e, complice anche un piccolo problema fisico che potrebbe tenere fuori Conceicao, aumentano esponenzialmente le possibilità di vederlo in campo per uno spezzone di partita, pronto a far brillare gli occhi dei suoi nuovi tifosi.