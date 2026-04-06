Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Juventus News

Juventus, i convocati per il Genoa: Spalletti riabbraccia Holm ma deve fare i conti con un’assenza. La lista ufficiale

Published

10 ore ago

on

By

holm 1

Juventus, i convocati per il Genoa: l’elenco di Luciano Spalletti per il match della 31ª giornata di Serie A 2025/26

Attraverso il proprio sito e i canali istituzionali, la Juventus ha reso nota la lista ufficiale dei giocatori a disposizione per l’attesa sfida di campionato contro il Genoa. Il match, in programma quest’oggi alle ore 18:00 nella cornice dell’Allianz Stadium, rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni bianconere. Il tecnico Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati, tra i quali spiccano importanti novità – sia in positivo che in negativo – per l’assetto tattico e le rotazioni della Vecchia Signora.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La buona notizia in difesa: Emil Holm torna a disposizione

Il vero sorriso di giornata per l’allenatore toscano porta il nome di Emil Holm. L’esterno svedese si è finalmente e definitivamente lasciato alle spalle il fastidioso infortunio patito nel derby d’Italia contro l’Inter. Il problema fisico, diagnosticato dallo staff medico come una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo, lo aveva costretto a saltare i precedenti impegni ufficiali, ma ora il giocatore è regolarmente arruolabile. Un recupero fondamentale che garantisce a Spalletti nuove e preziose alternative sulle corsie esterne, permettendo di gestire al meglio le energie.

Assenza obbligata: Adzic fermato dalla caviglia

Non ci sono però soltanto buone notizie dall’infermeria della Continassa. Dall’elenco dei giocatori chiamati a difendere i colori bianconeri è stato infatti depennato il nome di Adzic. Il giovane talento è costretto a sventolare bandiera bianca e a saltare il match a causa di un problema alla caviglia rimediato in Nazionale.

Juventus-Genoa: la lista ufficiale dei convocati

A seguire, l’elenco completo diramato dall’allenatore per la gara casalinga contro la formazione ligure:

  • Portieri: Perin (1), Di Gregorio (16), Pinsoglio (23).
  • Difensori: Holm (2), Bremer (3), Gatti (4), Kelly (6), Kalulu (15), Cambiaso (27), Cabal (32).
  • Centrocampisti: Locatelli (5), Koopmeiners (8), Kostic (18), Thuram (19), Miretti (21), McKennie (22).
  • Attaccanti: Conceicao (7), Vlahovic (9), Yildiz (10), Zhegrova (11), Boga (13), Milik (14), Openda (20), David (30).

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×