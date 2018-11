Dopo i cori di oggi contro Firenze e Napoli nella partita tra Juventus e Spal, è a rischio la chiusura della curva contro l’Inter

Sabato prossimo la Juventus scenderà in campo contro la Fiorentina, e quest’oggi, nella sfida contro la Spal, non sono mancati gli sfottò nei confronti di Firenze. Si è trattato di cori decisamente sopra le righe quelli che son partiti dalla curva bianconera. Nel corso della partita dello Stadium, è infatti partito il coro «Chi non salta è un viola di merda», ma non solo. Decisamente denigrante il secondo coro: «Un solo grido, un solo allarme, Firenze in fiamme, Firenze in fiamme». I cori razzisti sono però stati indirizzati anche verso il Napoli, così come quanto successo nella precedente partita delle 15 tra Udinese e Roma.

Dopo gli insulti dei tifosi da parte dei bianconeri, è da considerarsi praticamente sicura la chiusura della curva Juve contro l’Inter. A questo punto si tratta di un chiaro ricatto nei confronti del club.