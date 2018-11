Cristiano Ronaldo segna contro la Spal e raggiunge Piatek e il record di Anastasi in Serie A con la Juventus

Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della Juventus a segnare nove reti nelle prime 13 partite di Serie A da Pietro Anastasi nel 1968-69. Il calciatore portoghese ha messo a segno questo importante traguardo durante la partita di questa sera contro lo SPAL a Torino. Anche se ci è voluto fino al quarto turno di Serie A per rompere il suo digiuno, da quando ha segnato entrambi i gol in una vittoria per 2-1 sul Sassuolo, non c’è stato motivo di fermarlo.

E nelle sue ultime 10 partite di Serie A, CR7 ha contribuito con nove reti e cinque assist. Ciò significa che raggiunge in cima alla classifica marcatori il capocannoniere della Serie A Krzysztof Piatek con nove reti. Ronaldo è anche il primo giocatore della Juventus a raggiungere i nove al suo esordio in 13 partite di Serie A da Anastasi nel 1968-69.

Ronaldo è ad un gol dal record assoluto di Inzaghi con la maglia della Juventus che era stato capace di segnare ben 10 reti in 18 gare tra Serie A e Champions. Ronaldo è attualmente fermo a 9 dopo 16 presenze.