Juventus, De Ligt può partire: a giugno si attiva una clausola speciale

Calciomercato Juventus: De Ligt potrebbe andare via a giugno quando si attiverà una speciale clausola

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro Matthijs de Ligt, alle quali ha fatto ecco la secca replica dell’ad della Juventus Maurizio Arrivabene.

Da un punto di vista contrattuale la situazione dell’olandese è chiara: a giugno si attiverà la clausola che gli permetterebbe di lasciare la Juve a fronte del pagamento di 150 milioni di euro. Qualche mese fa si era paventata l’ipotesi di un rinnovo con abbassamento della clausola: il giocatore per ora non ha manifestato direttamente l’intenzione di lasciare la Juve ed è concentrato sul campo anche se ovviamente le pretendenti non mancano.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24