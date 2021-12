Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Bologna

VITTORIA – «Oggi è stata una partita in cui abbiamo giocato con maturità. Possiamo migliorare tantissimo in costruzione quando attacchiamo ma oggi abbiamo fatto una bella partita difensivamente. Il Bologna non ha avuto grandi occasioni».

ARRABBIATO CON UN COMPAGNO – «Voglio vincere sempre, e fare di tutto per vincere. Non capisco quando i giocatori fanno qualche errore di mentalità, questa cosa non mi piace. È importante per me la mentalità».

ARNAUTOVIC – «Mi piace giocare contro attaccanti forti, come Arnautovic oggi. Anche contro giocatori meno fisici. Contro Arnautovic bisogna essere duri, perché se lo lasci libero è pericoloso. Io e Bonucci oggi abbiamo fatto bene».

QUALIFICARSI IN CHAMPIONS – «Abbiamo un’altra partita contro il Cagliari da vincere, bisogna migliorare per il girone di ritorno perché abbiamo perso troppi punti, contro squadre piccole soprattutto. Può succedere perdere punti con l’Inter ad esempio, non con le piccole».