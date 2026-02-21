Juventus, altra partita horror e altro errore di Di Gregorio: quanti punti ha fatto perdere il portiere ai bianconeri

Juventus, quanti punti ha fatto perdere Michele Di Gregorio ai bianconeri. Il dato dopo la sconfitta contro il Como

Il momento della Juventus è ufficialmente critico e, come spesso accade nel mondo del calcio quando i risultati scarseggiano, il primo a finire sotto la lente d’ingrandimento è colui che difende i pali. Il caso legato a Michele Di Gregorio è esploso fragorosamente dopo l’inaspettato KO interno contro il Como. Quello che doveva rappresentare il solido erede della grande tradizione bianconera si è trasformato in un rebus tecnico e psicologico da risolvere con la massima urgenza.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La protezione di Spalletti e il peso degli errori

Nel post-partita, Luciano Spalletti ha provato a gettare acqua sul fuoco per proteggere il suo titolare. L’allenatore ha ribadito che il portiere non ha responsabilità maggiori rispetto al resto della squadra, pur ammettendo il periodo di appannamento collettivo.

Tuttavia, la cronaca recente parla chiaro. La prestazione incerta di Di Gregorio, profondamente colpevole sulla rete decisiva siglata da Mërgim Vojvoda, ha riaperto ferite freschissime. Solo una settimana prima, infatti, un’altra grave indecisione aveva spianato la strada al vantaggio dell’Inter nel big match di San Siro.

Un’eredità ingombrante e statistiche allarmanti

Il fardello più pesante per il classe ’97 è l’inevitabile confronto con la storia. Per mezzo secolo, la porta della Juventus è stata difesa da giganti come Dino Zoff, Angelo Peruzzi, Gianluigi Buffon e Wojciech Szczęsny — autentiche leggende del ruolo, campioni assoluti che facevano dell’infallibilità il loro marchio di fabbrica. Oggi, la tifoseria juventina non percepisce più quella sensazione di totale e rassicurante affidabilità.

A certificare questa crisi ci sono i dati analitici avanzati, che pongono Di Gregorio in fondo alle classifiche di rendimento dei top club europei. I numeri evidenziano come abbia concesso quasi un gol in più rispetto a quelli previsti dal modello statistico (22 reti subite contro un Expected Goals contro di 21,22). Il paragone con i colleghi di Serie A è spietato: mentre Mike Maignan ha un saldo positivo di 9 reti evitate e Marco Carnesecchi ne ha salvate 8, il saldo del bianconero resta negativo. Con errori che sono costati alla Juve almeno 9 punti tra campionato e Champions League, il futuro della porta torinese torna a essere un grande punto interrogativo.