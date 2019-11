Juventus: Dybala, Cuadrado e il lato forte a destra

La Juventus contro il Genoa ha concentrato il gioco a destra, ossia il lato di Dybala e Cuadrado. Si è tentato di sfondare lì

La Juventus ha cercato di palleggiare in modo prolungato per disordinare il blocco basso del Genoa. Il lato forte dei bianconeri era quello destro, con tutta la squadra collassata su quel lato.

C’erano quindi tanti giocatori molto vicini tra loro, come per esempio nella slide sopra, in cui Ronaldo porta fuori Zapata per consentire l’inserimento di Bernardeschi. Dybala e Cuadrado hanno catalizzato la manovra della Juventus a destra, con ripetuti fraseggi per trovare spazi. Raramente si cambiava il gioco a sinistra, l’obiettivo era quello sfondare a destra.